Gelir İdaresi Başkanlığı, farklı illerde görevlendirmek üzere 820 gelir uzman yardımcısı alacağını duyurdu. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek. İlk başvuru sürecinden sonra adaylar sözlü ve yazılı olmak üzere çift aşamalı bir sınava girecek. İşte, GİB 820 gelir uzman yardımcısı alımına dair tüm detaylar...