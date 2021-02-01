Hava durumu bugün nasıl? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Şubat hava durumu tahmin raporunun yayınlanmasının ardından bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinde gün içerisinde fırtına ve yağmurun etkili olması beklenirken iç ve doğu kesimler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Peki, yurt geneli ile İzmir, Ankara ve İstanbul hava durumu bugün nasıl? İşte merak edilen detaylar...

1 ŞUBAT HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik dışında),Kıyı Ege, Manisa, Antalya, Isparta çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya, Çanakkale, İzmir çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya il merkezi ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege ve Orta Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),batı kesimlerde yer yer fırtına ( 70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Trakya, Çanakkale, İzmir çevreleri ile Balıkesir'in kıyı, Antalya il merkezi ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara, Ege ve Orta Karadeniz’de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),batı kesimlerde yer yer fırtına (yer yer 70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu