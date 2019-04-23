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Gelmiş geçmiş en komik sosyal medya paylaşımları!

Giriş: 23.04.2019 - 11:30 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İçinde bulunduğu durumlara eğlenceli şekilde isyan edenlerin sıkça yer aldığı Twitter'da yapılan paylaşımlar, sosyal medya kullanıcılarını gülmekten kırıp geçiriyor. İşte sosyal medyanın güldüren tweetleri

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    İşte mizah merkezi Instagram ve Twitter'da kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmiş ve paylaşım almış tweetler...

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