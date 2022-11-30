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'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım

Show TV'nin ilgiyle takip edilen BKM imzalı dizisi 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Songül'ün sert tavrı ve mesafeli duruşuna anlam veremeyen Sadi'nin sinirlerine hakim olmakta zorlandığı tanıtımda ikili arasındaki gerilim giderek artıyor.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım

Sanatçı Aydilge'nin bölümün sürprizi olarak konuk olması ise izleyicide heyecan uyandırıyor. Rıza'nın evinde patlayan silah sesi dikkat çekerken, "Rıza vuruldu mu?" sorusu akıllara geliyor. Sadi'nin "Beni hiç sevmedin mi?" sorusuna Songül'ün vereceği yanıt merakla bekleniyor.

'GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'NİN 19. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Öğrendiği gerçekler karşısında büyük yıkım yaşayan Songül, Derya ve Sadi'nin bunca zaman kendisini kandırdığını düşündü ve Sadi'den uzak durmaya karar verdi. Songül eve dönmeyince Sadi onu aramaya çıktı. Songül'ü perişan bir halde bulan Sadi, onun davranışlarına anlam veremedi. Evlerinin bahçesinde Nedim'in cesedinin bulunması sonucu başı belaya giren Esra, bu durumdan kurtulmak için suçu Oğuz'un üzerine attı. Diğer yanda Derya ve Kıvanç giderek yakınlaşırken, Kıvanç yeğeni Zafer'i Derya ile tanıştırdı. Kıvanç merkez hastanede boşalan başhemşirelik pozisyonunu Derya'ya teklif etti ancak Derya kabul etmedi.

Bölge Savcısı Haluk, toplanan imzaların talebiyle şartlı tahliye edilmiş öğrencilerin Karabayır'da tehdit oluşturup oluşturmadığını ortaya koymak için soruşturma yapmaya karar verdi. Aylin, tamirhaneye Araz'dan hesap sormaya gitti. Araz hiçbir şeyden haberi olmadığını söyledi ama Aylin inanmadı. Araz, ekibini toplayıp neler olduğunu öğrendi ve büyük bir tartışma yaşandı. Ekibinden imzaları geri çekmesini istediğini göstermek için Aylin'e giden Araz, burada Mert'i görünce Gizem'e haber verdi. Böylece Gizem ve Mert arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Finalde Songül'le aralarındaki mesafenin arttığını gören Sadi, nihayet Songül'le konuşmayı başardı ancak duydukları hiç hoşuna gitmedi.

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde'ye ait 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Pamir Pekin, Nilsu Berfin Aktaş, Tolga Güleç, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez, Melisa Bostancıoğlu ve Atilla Olgaç gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin 20. Bölüm 2. Tanıtımı;

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/gelsin-hayat-bildigi-gibi-20-bolum-2-fragmani/108242

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