Boğazdan gemiler ne zaman geçecek? 29 Ekim'de 100 savaş gemi geçit töreni saat kaçta?
Boğazdan 100 savaş gemisi geçişi için artık heyecan dorukta. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanması, İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisi ile geçit töreni düzenleyecek. Savaş gemilerine 20 savaş uçağı eşlik edecek ve 101 pare top atışı yapılacak. Bu görkemli geçit töreni öncesi vatandaşlar "Gemi geçişi ne zaman, boğazdan savaş gemileri saat kaçta geçecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 29 Ekim boğazdan 100 savaş gemisi geçit törenine ilişkin detaylar...
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla Türk donanmasının, İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile gerçekleştireceği tarihinin en büyük resmigeçidini, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu sevk ve idare edecek. Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da selamlanacak. Peki, boğazdan gemiler ne zaman ve saat kaçta geçecek? İşte, konuya dair detaylar...
BOĞAZDAN GEMİLER NE ZAMAN GEÇECEK?
100 gemi ile savaş uçaklarının geçit töreni saat 17.00'de başlayacak. Bunun yanı sıra 101 pare top atışı yapılacak ve 20 tane savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak.
200 SAVAŞ GEMİSİ GEÇİT TÖRENİ DETAYLARI
Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu 100 savaş gemisinin İstanbul Boğazı'nda resmigeçit yapacağını açıkladı.
Alınan bilgiye göre, Türk donanmasının Cumhuriyet tarihinin en büyük ve kapsamlı geçit töreninin sevk ve idaresi, TCG Anadolu'da bulunacak Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu tarafından gerçekleştirilecek.
"100'üncü Yılda 100 Gemi" adı verilen resmigeçide, TCG Anadolu, TCG Nusret'in yanı sıra 11 fırkateyn, 10 denizaltı, 4 korvet, 4 karakol gemisi, 17 hücumbot, 8 mayın avlama gemisi, 5 akaryakıt gemisi, 6 amfibi çıkarma gemisi, 10 tank çıkarma gemisi, 18 yardımcı sınıf gemi ile 4 atak botu katılacak.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16 ve F-4'lerin bulunduğu 14 uçak da resmigeçit sırasında gemilere eşlik edecek. 1. Ordu Komutanlığından da geçiş sırasında 101 pare top atışı yapılacak.
Gemiler, İstanbul Boğazı'ndan güney-kuzey istikametinde yapacakları geçiş sırasında töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da selamlayacak.
Denizdeki kortejin önemli bir sürprize de ev sahipliği yapması planlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından henüz teslim alınmayan ama bayrak çekilen Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un da törende yer alması bekleniyor.