Gena Rowlands hayatını kaybetti
'The Notebook' adlı filmde 'Allie' adlı karakterin yaşlılık halini canlandıran ünlü oyuncu Gena Rowlands, hayatını kaybetti. Rowlands, 2019'dan beri Alzheimer hastalığı ile mücadele ediyordu
2004 yapımı 'The Notebook' adlı filmde 'Allie' adlı karakterin yaşlılık haline hayat veren ünlü oyuncu Gena Rowlands'tan acı haber geldi. ABD'li oyuncu, 94 yaşında hayata veda etti.
Gena Rowlands'ın çarşamba günü öğleden sonra Kaliforniya'daki evinde ailesi ve sevdikleri yanındayken hayatını kaybettiği açıklandı.
TMZ; Rowlands'ın eşi Robert Forrest'ın ve 58 yaşındaki kızı Alexandra 'Xan' Cassavetes'in ünlü isim ölüm anında orada bulunduğu; oğlu Nick Cassavetes'in de bu hafta birçok kez annesini ziyaret ettiğini bildirdi. Rowlands öldüğünde 54 yaşındaki diğer kızı Zoe Cassavetes'in orada olup olmadığı ise belli değil.
Öte yandan 'The Notebook' (Not Defteri) filminde başrol oyuncusu Rachel McAdams'ın canlandırdığı 'Allie' karakterinin yaşlı halini oynayan Gena Rowlands'ın Alzheimer ile mücadelesi haziran ayında ortaya çıkmıştı.
"BU İNANILMAZ BİR DURUM" DEMİŞTİ
Filmin yönetmeni ve Rowlands'ın 1954 – 1989 yılları arasında evli kaldığı John Cassavetes'ten dünyaya gelen oğlu olan Nick Cassavetes, annesinin hastalığını verdiği bir röportajda açıklamıştı.
Nick Cassavetes; "Annemin 'Allie'nin yaşlı versiyonunu oynamasını istemiştim. Alzheimer hakkında konuştuk ve bu konuda gerçekçi olmak istedik. Annem son beş yıldır Alzheimer hastası. İnanılmaz bir durum. Annem, Alzheimer hastası birini canlandırdı, şimdi kendisi Alzheimer hastası" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü yönetmen zamanında anneannesininde de Alzheimer hastası olduğunu belirtmişti.
Gena Rowlands, daha önce oğlu olmasaydı 'Allie' rolünü üstlenemeyeceğini itiraf etmiş, bu konuda; "Çok zor bir deneyimdi. Çünkü Alzheimer hastası bir karakteri canlandırıyorum. Bunu annemle yaşadım ve eğer filmi Nick yönetmemiş olsaydı, bu yola başvuracağımı sanmıyorum. Zor ama muhteşem bir filmdi" demişti.
ALZHEİMER NEDİR?
Gün geçtikçe daha da yaygın hale gelen Alzheimer nedir diye çok sayıda kişi tarafından sorgulanmaktadır. Alzheimer öncelikle beyni etkileyen bir bunama çeşididir. Beyindeki hücrelerin ölmesine yol açan nöroloji kökenli bir hastalık olan Alzheimer başlangıçta basit bir unutkanlık gibi başlamaktadır. Zamanla hastalık ilerledikçe davranış, düşünce ve hafızanın fonksiyonlarının yavaşlamasına yol açmaktadır. Genetik kökenli olanların dışında Alzheimer belli bir yaştan sonra ortaya çıkmaktadır. İlk zamanlar başladığı unutkanlık evresinden ileriki evrelere geçmesi uzun seneler alabilmektedir. Alzheimer’ın ilerleme hızı kişiden kişiye değişmektedir.
Fotoğralfar: AP, Reuters, Avalon