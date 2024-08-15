Gena Rowlands hayatını kaybetti

Gena Rowlands, daha önce oğlu olmasaydı 'Allie' rolünü üstlenemeyeceğini itiraf etmiş, bu konuda; "Çok zor bir deneyimdi. Çünkü Alzheimer hastası bir karakteri canlandırıyorum. Bunu annemle yaşadım ve eğer filmi Nick yönetmemiş olsaydı, bu yola başvuracağımı sanmıyorum. Zor ama muhteşem bir filmdi" demişti.