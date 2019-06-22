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Genç avukat, kavgayı ayırırken başından vuruldu

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Diyarbakır’da bir eğlence merkezinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan genç avukat Armanç Arkadaş, başından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kavga sırasında ruhsatsız silahı ateşlediği iddia edilen işadamı A.D. gözaltına alındı

Diyarbakır

Diyarbakır merkez Kayapınar İlçesi’nde bir eğlence mekânında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada Diyarbakır Barosu avukatlarından Armanç Arkadaş (28) öldürüldü.

Veysi İpek'in haberine göre, Kayapınar İlçesi Mahabat Bulvarı’nda bulunan bir eğlence mekânında gece 01.00 sıralarında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, avukat Armanç Arkadaş’ın da aralarında bulunduğu bir grup tarafları ayırmaya çalıştı.

Bu sırada bir kişinin taşıdığı ruhsatsız tabancayla ateş etmesi sonucu, 6 yıllık avukat Armanç Arkadaş başından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri ve güvenlik kameralarını inceleyen polis, tabanca ile ateş ettiği iddia edilen işadamı A.D.’yi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Polis, kavgaya karışanların da yakalanması için çalışma başlattı.

 

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