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Genç bir kadın olmasına rağmen 8 yaşında gibi duran Shauna'nın ilginç hikâyesi

Shauna, henüz bir bebekken büyümeden sorumlu hipofiz bezini etkileyen bir sağlık sorunu yaşadı ve vücudu büyümeyi bıraktı. Şu anda 23 yaşında olan genç kadını, ilk defa görenler onu 8 yaşında küçük bir kız çocuğu sanıyor.

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  • Genç bir kadın olmasına rağmen 8 yaşında gibi duran Shauna'nın ilginç hikayesi

    Shauna Rae, dünyada nadir görülen bir durumdan muzdarip. Henüz altı aylık bir bebekken hayatında bir dizi sonuç bırakan agresif bir beyin kanseri formuyla şiddetli bir savaşla karşı karşıya kaldı.
  • Genç bir kadın olmasına rağmen 8 yaşında gibi duran Shauna'nın ilginç hikayesi

    Henüz yeni doğmuş olmasına rağmen bir dizi kemoterapi geçirdi. Beyninde bulunan tümör, vücutta büyümeden sorumlu hipofiz bezini de etkilemişti. Bu durum Shauna'nın yaşıtları gibi büyümesi ve gelişmesini ciddi anlamda sekteye uğratmıştı.
  • Genç bir kadın olmasına rağmen 8 yaşında gibi duran Shauna'nın ilginç hikayesi

    Shauna aslında 23 yaşında ancak bedeni 8 yaşındaki bir kız çocuğunun bedenine hapsolmuş gibi. Shauna her ne kadar kendisiyle barışık olsa da insanlara sürekli kendisinin küçük bir kız çocuğu olmadığını hatırlatmanın yorucu olduğunu söyledi ve şunu ekledi; 
  • Genç bir kadın olmasına rağmen 8 yaşında gibi duran Shauna'nın ilginç hikayesi

    Beni gördüğünüzde ailesiyle eğlenceli ve çılgın vakitler geçiren normal ve küçük bir kız olduğumu düşünürsünüz ama gerçek şu ki ben küçük bir kız değil, bir kadınım. 
  • Genç bir kadın olmasına rağmen 8 yaşında gibi duran Shauna'nın ilginç hikayesi

    Ancak Shauna'nın yaşamak zorunda olduğu tek zorluk bu değil. Kendisine uygun bir partner bulmak da aynı şekilde zor.
  • Genç bir kadın olmasına rağmen 8 yaşında gibi duran Shauna'nın ilginç hikayesi

    Shauna bir zamanlar 27 yaşındaki Dan Swygart ile beraberdi ancak birlikte normal gözükmüyorlardı ve bu da toplum tarafından rahatsız edici olarak algılandı. Gelen eleştiriler hatta nefrete yönelik söylemler çiftin ayrılmasına neden oldu.

     
  • Genç bir kadın olmasına rağmen 8 yaşında gibi duran Shauna'nın ilginç hikayesi

    Yaşanan tüm zorluklara rağmen Shauna, mutluluğun peşinden koşmaya çalıştığını belirtiyor.
  • Genç bir kadın olmasına rağmen 8 yaşında gibi duran Shauna'nın ilginç hikayesi
  • Genç bir kadın olmasına rağmen 8 yaşında gibi duran Shauna'nın ilginç hikayesi
  • Genç bir kadın olmasına rağmen 8 yaşında gibi duran Shauna'nın ilginç hikayesi

    Haberin detayları BrightSide'dan, fotoğraflar ise Shauna Rae'nin Instagram hesabından alınmıştır.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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