Shauna aslında 23 yaşında ancak bedeni 8 yaşındaki bir kız çocuğunun bedenine hapsolmuş gibi. Shauna her ne kadar kendisiyle barışık olsa da insanlara sürekli kendisinin küçük bir kız çocuğu olmadığını hatırlatmanın yorucu olduğunu söyledi ve şunu ekledi;