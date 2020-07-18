Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, Süleyman Dönmezler, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan doktor olarak çalışıyordu. Olay günü iki kadın meslektaşı ile Maçka Demokrasi Parkı’na gitti.



TARTIŞMA ÇIKTI

Süleyman Dönmezler ve arkadaşları parkın kapısına doğru yürüyordu. İddiaya göre bu sırada Süleyman Dönmezler, laf attığı iddiasıyla şüpheli Emrah Danışman ile tartıştı. Şüpheli Emrah Danışman elindeki bira şişesini kırarak genç doktora saldırdı.

İLK MÜDAHALEYİ MESLEKTAŞLARI YAPTI

Genç doktorun boğazını kesen saldırgan kaçtı. Aşırı kan kaybeden Süleyman Dönmezler’e ilk müdahaleyi yanındaki kadın meslektaşları yaptı. Daha sonra hastanede tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra kimliği tespit edilen saldırgan Emrah Danışman, yakalandı. Adliyeye sevk edilen Emrah Danışman tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladı. Şüpheli Emrah Danışman hakkında, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan hazırlanan iddianamede 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.