Çoğunlukla eklemde aniden gelişen ağrı, şişlik, kızarıklık ve hassasiyetle karakterize olan gut hastalığı tedavi edilmediği takdirde eklemlerde kalıcı hasardan böbrek yetmezliğine kadar birçok ağır hastalığa yol açabiliyor. Ülkemizde gut hastalığı birçok kişi tarafından bilinmiyor ya da bulaşıcı, kalıcı hastalık olarak yanlış algılanabiliyor.

Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Özbek, 22 Mayıs Gut Farkındalık Günü kapsamında gerçekleştirilen “Geç Olmasın Gut Olmasın” projesiyle toplumda hastalık hakkında farkındalığın yaratılması ve hastalığın önlenmesi için erken tanının önemine dikkat çekilmesinin önemini vurguluyor.

GENÇ ERKEKLERDE EN ÇOK RASTLANAN HASTALIK

Kanda ürik asit fazlalığı ile ortaya çıkan gut hastalığı genç erkeklerde en sık karşılaşılan romatizmal hastalık olarak dikkat çekiyor. Kırmızı et, sakatat, deniz ürünleri gibi bazı yiyecekler pürinlerin vücutta ürik asit haline dönüşmesine neden olarak gut hastalığına yol açabiliyor. Özellikle fazla miktarda alkol tüketilmesi, mayalı içecekler gibi besinler ürik asit seviyesini artırarak hastalığa davetiye çıkarabiliyor.

GUT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Gut hastalığının eklemlerde aniden gelişen ağrı, şişlik, kızarıklık ve hassasiyetle karakterize olduğunu belirten ve ağrının ilk olarak ayak başparmağında başladığını belirten Türkiye Romatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Özbek, bu hastalığın ataklar şeklinde seyrettiğinin altını çizerek “Akut gut atağı, genellikle sabaha doğru ayak başparmağın ekleminde dayanılmaz, tahammülsüz şiddetli ağrı, şişlik, kızarıklık, hassasiyet ve ısı artışıyla başlıyor. Eklemdeki ağrı ve hassasiyet o kadar şiddetlidir oluyor ki kişi ayağının üzerine basamıyor hatta çorap, ayakkabı dahi giyemiyor. Atağın görüldüğü ilk gün ağrı zamanla daha da şiddetleniyor” diyor.

GUT HASTALIĞINDA ERKEN TANI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Gut hastalığının şeker, kolesterol, trigliserit yüksekliği, hipertansiyon, aterosklerotik kalp hastalığı, obezite gibi diğer rahatsızlıkla birlikte görülebileceğini de belirten Prof. Dr. Süleyman Özbek gut hastalığının dört evreden oluştuğunun altını çiziyor. Özellikle erken tanının her hastalıkta olduğu gibi gut hastalığında da çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özbek gut hastalığının tedavisinde geç kalınırsa eklemlerde kalıcı hasardan kronik böbrek yetmezliğine kadar birçok ağır hastalığa da yol açabileceğini belirtiyor.

BULAŞICI VE KALICI BİR HASTALIK SANILABİLİYOR

Ülkemizde çok yaygın olmasa da birçok gut hastası bulunuyor. Nüfusun belli bir bölümünün sahip olduğu bu hastalık bulaşıcı, kalıcı, genetik bir rahatsızlık sanılabiliyor. Gut hastalığının alerji, migren gibi normal ve kronik bir hastalık olduğunun altını çizen ve hastalığın önlenmesi için herkesi kontrole gitmeye teşvik eden Geç Olmasın Gut Olmasın projesine dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Özbek “Birçok hastalık için gerçekleştirilen farkındalık kampanyaları o hastalığın önlenmesi, erken tanısının sağlanması, klinik seyrinin olumlu şekilde değiştirilebilmesi gibi faydalı sonuçlar doğuruyor. Bu açıdan ülkemizde de ilk defa gut hastalığı bir “Dünya Gut Hastalığı Farkındalık Günü” çerçevesinde etkinlikler oluşturulması mutluluk verici” diyor.

YILDA EN AZ BİR KEZ KONTROLE GİTMEK GEREKİYOR

Sağlığı için herkesi kontrole gitmesi için davet eden Prof. Dr. Süleyman Özbek, “serum ürik asit değerinin normal sınırlarda tutmak amacıyla kontrollerin yapılması gerektiğinin önemini vurgulayarak, hastalığın önlenmesi için yılda en az 1 kez kontrole gidilmelidir” diyor.