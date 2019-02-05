İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşayan 33 yaşındaki Gülseren Ayhan, kendisinden haber alamaması üzerine evine gelen babası tarafından evde hareketsiz bir halde bulundu. Baba Ayhan bunun üzerine hemen 112'yi arayarak sağlık ekiplerine haber verdi.

BOĞAZINDA İZLER TESPİT EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre genç kadının hayatını kaybettiği belirlenirken boğazında izler olması sebebiyle polis ekiplerine de haber verildi. Ayrıca Ayhan’ın epilepsi hastası olduğu ve apartmanlarda temizlik yaptığı öğrenildi. Genç kadının eski kocasının da tutuklu olduğu öğrenilirken, Ayhan’ın ölüm sebebi Adli Tıp Kurumundan çıkacak rapor sonrası öğrenilecek.