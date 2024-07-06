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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kız aldatılınca kafa atıp bıçakladı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Genç kız aldatılınca kafa atıp bıçakladı!

        İstanbul'da genç bir kız, yakın arkadaşıyla kendisini aldattığı iddia edilen sevgilisini önce kafa atıp darp etti sonra da bacağından bıçakladı. Dehşet anları kameraya yansırken, hastaneye kaldırılan genç, sevgilisi kızdan şikayetçi olmadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 06.07.2024 - 11:10
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        Genç kız aldatılınca kafa atıp bıçakladı!
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        İstanbul Kağıthane Şirintepe'de meydana gelen olayda iddiaya göre E.K. (17) ile Ömer K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Ancak Ömer K., E.K.'nin yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı.

        GENÇ KIZ ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ

        İHA'da yer alan habere göre bunu öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra gelen Ömer K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı. Sevgilisinin, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen E.K. öfkeden deliye döndü.

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        SEVGİLİSİNİ DARP EDİP BIÇAKLADI

        Çıkan tartışmada Ömer K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini genci önce darp etti ve sonra bacağından bıçakladı.

        GENÇ KIZDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

        Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Gencin olayla ilgili sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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