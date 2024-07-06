Genç kız aldatılınca kafa atıp bıçakladı!

İstanbul Kağıthane Şirintepe'de meydana gelen olayda iddiaya göre E.K. (17) ile Ömer K. (22) bir süre önce tanışıp sevgili oldu. Ancak Ömer K., E.K.'nin yakın arkadaşıyla sosyal medyada konuşmaya başladı.

GENÇ KIZ ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ İHA'da yer alan habere göre bunu öğrenen E.K., sevgilisi Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi. Bir süre sonra gelen Ömer K. ile sevgilisi E.K. konuşmaya başladı. Sevgilisinin, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını öğrenen E.K. öfkeden deliye döndü. REKLAM

SEVGİLİSİNİ DARP EDİP BIÇAKLADI Çıkan tartışmada Ömer K., sevgilisini sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., sevgilisini genci önce darp etti ve sonra bacağından bıçakladı.

GENÇ KIZDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.