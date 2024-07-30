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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kız babasını öldürdü! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Genç kız babasını öldürdü!

        Isparta'da 20 yaşındaki genç bir kız, tartıştığı babasını göğsünden bıçakladı. 49 yaşındaki Osman Z. hayatını kaybederken, kızı D.Z. gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:28 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:40
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        Genç kız babasını öldürdü!
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        Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kızı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Salur köyünde D.Z. (20) ile babası Osman Z. (49), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, babasını göğsünden bıçakladı.

        GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Osman Z, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Şüpheli D.Z. gözaltına alındı.

        Fotoğraflar: DHA

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