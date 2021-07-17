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Haberler Gündem 3. Sayfa "SADECE 1 KEZ" Son dakika: Vahşet sonrası Gebze ayağa kalktı
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Genç kızın başının taşla ezildiği mahallede protesto

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Afganistan uyruklu A.M.´nin (20) cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı, direnince de başını taşla ezdiği 17 yaşındaki A.A.´nın tedavisi devam ederken, mahalleli protestoda bulundu. Baba M.A. kızının başına gelenin, bir başkasının başına gelmemesi için her türlü platformda, her türlü yasal yollardan hakkını arayacağını söyledi.

Genç kızın başının taşla ezildiği mahallede protesto
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DHA

Gebze´nin Pelitli Mahallesi´nde pazartesi günü, dershaneden dönen A.A.´yı takip eden Afganistan uyruklu A.M., genç kızı ağaçlık alana sürükleyerek cinsel istismarda bulunmaya çalıştı.

A.M. daha sonra genç kızın başını taşla ezerek yol kenarına sürükleyip, yakınlarda bulunan bir palet fabrikasındaki kişilerin yanına giderek yolda baygın bir kişiyi gördüğünü söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine gelen ambulansla A.A. Gebze´de bulunan özel bir hastaneye kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Jandarmanın yaptığı araştırmada, olayı gerçekleştirdiği belirlenip gözaltına alınan A.M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pelitli Mahallesi´nde oturan vatandaşlar, dün akşam saatlerinde bir araya gelerek olayı protesto etti.

Jandarmanın yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde yaklaşık 300 mahalleli, olayın gerçekleştiği alana kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Daha sonra kalabalığa seslenen mahalle muhtarı Zafer Ceyhanlı, içlerinin kan ağladığını, bir muhtar olarak genç kızın amcası, komşusu olarak koruyamadığı için vicdanen kendisini suçlu hissettiğini ifade etti.

"BİR SEFER ONU UNUTTUK, ONU UNUTMAMIZ BİZE ÇOK AĞIR OLDU"

Kızının evine giderken hiç tanımadığı, bilmediği bir kişi tarafından zulme uğrayıp yaşam mücadelesi verdiğini belirten M.A. ise, "Buraya geleli 2 yıl oldu. O yollardan ben, abisi veya annesi götürüyorduk, ama bir sefer onu unuttuk, onu unutmamız bize çok ağır oldu, cezasını bize çok ağır verdiler. Benim kızımın başına gelenin, bir başkasının eşinin, kızının başına gelmemesi için her türlü platformda, her türlü yasal yollardan hakkımı arayacağım. Bu olayın sonuna kadar gideceğim" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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