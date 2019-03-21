Amasya'da, dengesini kaybedip, kayalıklardan kayarak, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düşen S.D. (23),ağır yaralandı.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkeze bağlı Vermiş köyü yakınlarındaki kayalıklarda meydana geldi. DHA'nın haberine göre, kayalık alanda gezinirken, dengesini kaybeden S.D., kayarak 50 metrelik uçurumdan düştü. Kızın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatla indikleri yerden, 2 süren çalışma sonucu, S.D.'yi ağır yaralı olarak sedyeye aldı.

İlk müdahalesi sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan S.D., ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalça, burun ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirlenen S.D., yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.