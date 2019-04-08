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Antalya'da 31 Ocak'ta meydana gelen olayda, 4'ü kız 6 kişinin, ormanlık alana götürdükleri 18 yaşındaki S.D.'yi darbettiklerine ilişkin cep telefonuyla çektikleri görüntüler basında yer almıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheliler 3 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen A.S. ve Y.K. tutuklanırken, raporlu olduğu için Antalya'da bulunduğu anlaşılan asker M.C.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yaşları 18'den küçük olan diğer şüpheliler M.S, M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmiş, S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Antalya'da 18 yaşındaki kızı, silah ve bıçakla ölüm tehditlerinde bulunup, ormanlık alana götürerek darbettikleri, parasını almaya çalıştıkları öne sürülen 6 sanıktan 3'ünün 8.5 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Tutuklu sanıklar Kazakistan uyruklu A.S. (18) ve Y.K. (22) ile tutuksuz sanık M.C.Y. (20) hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs", "çocuğa yönelik birden fazla kişiyle birlikte cebir, tehdit kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.
İddianamede sanıklardan A.S. ile Y.K. arasında arkadaşlık ilişkisinin bulunduğu belirtildi. A.S.'nin, mağdur kız M.S.'yi, kendi erkek arkadaşı Y.K. ile arkadaş olmaya çalıştığı iddiaları üzerine evine çağırdığı anlatıldı. A.S.'nin sanıklardan M.C.Y.'yi de arayarak aracıyla evin önüne gelmesini istediği aktarıldı.
İddianamede, evde bir süre kaldıktan sonra dışarı çıkan S.D.'nin, sanıklar A.S., M.C.Y. ve yaşları küçük olduğu için haklarında ayrı bir soruşturma yürütülen S.D.K, M.G. ile M.S.'nin yardımıyla zorla araca bindirildiği belirtildi. M.S'nin, ormanlık alana götürülürken de araç içinde darbedildiği belirtildi. M.C.Y.'nin araçta taşıdığı kurusıkı tabancayı mağdura doğrulttuğu ve A.S.'nin de "Acaba silahla mı öldürsek?" diyerek tehditte bulunduğu anlatıldı.
DARP VE ÖLÜM TEHDİDİ
Sanıkların Varsak mevkiindeki ormanlık alana geldiklerinde araçtan indirdikleri S.D.'yi rızası dışında alıkoymaya ve darbetmeye devam ettikleri kaydedilen iddianamede, daha sonra Y.K.'nin bulunduğu yere götürüldüğü bildirildi. Daha sonra Y.K.'nin kullandığı araca zorla bindirilen S.D.'nin bu kez Mazı Dağı'ndaki ormanlık alana götürüldüğü, burada da darbedildiği vurgulandı. İddianamede, Y.K.'nin "sallama" olarak bilinen bıçağı boynuna dayadığı mağduru ölümle tehdit ettiği, diğer sanıkların ise bu sırada ceplerini aradıkları, para çıkmayınca daha sonra getirmesi için mağdura benzer tehditlerde bulundukları kaydedildi.
Sanıklar M.C.Y. ile M.S.'nin yaşananları cep telefonlarının kameralarıyla kaydettikleri ve sonrasında bu görüntüleri diğer sanıklarla paylaştıklarına işaret edildi. A.S.'nin ise bu görüntüleri mağdur S.D.'nin eski erkek arkadaşı (hakkında özel hayatın gizliliği nedeniyle ayrı soruşturma yürüyen) H.C.Y.'ye gönderdiğine yer verildi. H.C.Y.'nin de görüntüleri arkadaşı İ.K.'ye gönderdiği bildirildi. İ.K.'nin de görüntüleri bir televizyon kanalının ihbar hattına göndermesi üzerine olayla ilgili başlatılan soruşmada sanıkların yakalandıkları ifade edildi.
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