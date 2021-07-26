MotoGP'den yapılan açıklamada, genç motosikletçilerin profesyonelliğe geçiş aşamasında katıldığı turnuvalardan FIM CEV Repsol Şampiyonası'nda mücadele eden Millan'ın, İspanya'nın Alcaniz bölgesindeki Aragon Pisti'nde düzenlenen yarış sırasında kaza yaptığı, hava yoluyla hastaneye kaldırıldığı sırada vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, geleceğin umut vadeden yarışçıları arasında gösterilen Millan'ın ölüm haberinden derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, ailesine, arkadaşlarına ve takımına başsağlığı dilendi.

Söz konusu şampiyonada ilk sezonunu geçiren Hugo Millan, dört kez podyuma çıkarken, iki yarışa da pole pozisyonunda başlamıştı.

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden İsviçreli 19 yaşındaki sürücü Jason Dupasquier ise İtalya Grand Prix'sinin sıralama turlarında geçirdiği kaza sonucu 30 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.