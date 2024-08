Genç Türk besteci Emre Şener Juilliard yolcusu 200 yıllık Royal Academy of Music'in bestecilik bölümünden 100 tam puan alarak mezun olan genç Türk besteci Emre Şener, eğitimine yüzde 90 bursla kabul edildiği dünyanın en iyi konservatuvarı The Juilliard School New York'ta devam edecek.

