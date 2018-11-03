Galatasaray - Fenerbahçe derbisini seyretmeye gelen sarı-lacivertli taraftar Koray Şener tribünde rahatsızlandı. 20 yaşındaki Şener’e ilk müdahale tribünde bulunan sağlık görevlilerinden gelirken, Koray Şener apar topar hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şener kalp krizi sebebiyle hayata veda etti.

GENCECİK KALBİ DAYANMADI

Erken dönemde kalbin durumunu belirlemenin en doğru yolunun anjio olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, genç yaşta kalp krizi riskine karşı önemli uyarılarda bulundu.

KORAY İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

ERKEN YAŞTA KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genç yaşta kalp krizine sebep olan bir takım faktörler vardır. Öncelikle kişinin geçirdiği kalp krizi midir, onu anlamak lazım. Genç yaşta kalple ilgili ani ölümler çoğu zaman kalp krizi olarak adlandırılıyor. Fakat bezen bu ani kaybın sebebi bir kalp krizi değil, pulmoner emboli olabiliyor. Yani, derin ven trombozu denilen, bacak derin damarlarından akciğere büyük bir pıhtının atması sonucu olabiliyor. Eğer pıhtı küçükse nefes darlığı olarak kendini belli ediyor, fakat çok büyük bir pıhtıysa kalbi bir anda durdurup, ölüme sebep olabiliyor. Pulmoner emboli çoğu zaman kalp krizi gibi algılanabiliyor. Oysa genç yaşta görülen ani ölümlerin birçoğunun sebebi pulmoner emboli olabiliyor.

Genç yaşta kalp krizi geçirmek genelde damar sertliğine (ateroskreloz) bağlı olmuyor. Sporcularda yaşanan ani kayıpların sebebi çok nadir olarak kalp damarlarının her zaman çıktığı yerin dışında, kalbin başka bir yerinde konumlanmasından dolayı olabiliyor. Özellikle ağır efor durumunda damar tıkanması olmamasına rağmen, aort damarı ve akciğere giden damar kalbe giden diğer damarları sıkıştırıyor. Bu sıkışma damar tıkanıklığına benzer bir etki gösteriyor ve kalp krizine sebep oluyor.

Bazen kişinin bütün damarları tıkalı olmuyor fakat kalbin ritim bölgesini besleyen damara giden bir pıhtı veya ani bir tıkanıklık kalbi durdurabilecek bir ritim bozukluğu yapabiliyor. Bu durum da ani yaşam kayıplarına sebep oluyor. Ani ölümlerin pek çoğu kalp krizi olarak adlandırılıyor. Fakat bu durumların hepsi kalp kriziymiş gibi bulgu veriyor.

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