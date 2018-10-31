Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, uzun yaşamın sırlarını açıkladı. Türk insanının sağlık karnesi nedeniyle sınıfta kaldığını söyleyen Timurkaynak, “Tüm dünyada olduğu gibi obezite, diyabet ve kalp hastalığı ülkemizde de salgın olarak geliyor. Spordan uzak, sedenter yaşam, sağlıksız ve abur cubur ile beslenme kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Oysaki kalp hastalıkları kader değildir. Yaşam çok renkli ve güzel. Sigara içen, kilosuna dikkat etmeyen sağlık bilinci düşük, bilimsellikten uzak gerçeklere inanan ve mucizevi tedavi yöntemlerinin peşinden koşup kendince doğal sandığı şekilde beslenen bir toplum olmamalıyız ”dedi.
ERKEN HASAT ZEYTİNYAĞI İLE CEVİZ, FINDIK, BADEM DAMARLARI KORUYOR
Akdeniz - Ege mutfağı tipi beslenmenin en sağlıklı beslenme türü olduğunu sözlerine ekleyen Timurkaynak; “Bugün birçok popüler diyet görüyoruz, okuyoruz, duyuyoruz. Bunlar mucizevi şeyler vaat ediyorlar. Ancak tıp literatürüne girmiş ve bilimsel olarak ömrü uzatan, kalp hastalığından koruyan tek bir diyet var o da Akdeniz – Ege mutfağı. İçerisinde rengarenk sebzeler, meyveler, baklagiller, zeytinyağı, balık, ceviz, fındık ve badem olan bir mutfak. Tıp dünyasının en saygın bilimsel dergisi New England Journal of Medicine dergisinden yeni yayınlanan bir araştırmada erken hasat sızması zeytinyağı ile beraber her gün düzenli olarak çiğ ceviz, kavrulmamış fındık ve badem tüketimi kalp ve damar hastalığından koruyan bir numaralı beslenme şekli olarak kanıtlanmış durumda” diye konuştu.
UZUN YAŞAMIN SIRRI HER GÜN 1 KAŞIK ZEYTİNYAĞINDA SAKLI
Uzun yaşamın reçetesini veren Prof. Dr. Timur Timurkaynak, “Yaşamı uzatan tek beslenme biçimi Akdeniz-Ege mutfağı. Bu mutfak hem obeziteden koruyor hem de sadece kalp değil, kanseri de önlüyor. Son yapılan bir çalışma zeytinyağının çağımızın belası Alzheimer hastalığına yol açan beyinde protein birikimini önlediği ve biriken proteini de azaltabildiğini gösteriyor. Tüm bunlara ek olarak çok da lezzetli bir yiyecekler grubu. Her gün 1 yemek kaşığı zeytinyağı içerek güne başlamak kalp, kanser ve Alzheimer hastalığından korunmanın en etkili yolu" dedi.
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