Ailesel kolesterol yüksekliği yaşamı tehdit ediyor

03.10.2018 - 16:01 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ailevi kolesterol yüksekliği genetik bir bozukluk olup bir kuşaktan diğerine aktarılabilen kalıtsal bir hastalık. Uzmanlar hayati sonuçlar doğurabilen ve erken yaşta kalp krizine neden olan bu rahatsızlıkla ilgili uyararak erken tanının önemine dikkat çekiyor

0 0 0

Kalp krizi sadece yetişkinlerle ilgili bir sağlık sorunu diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; bu sorunla çocuk yaşlarda da karşılaşılabiliyor. Beylikdüzü Kolan Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Dr. Asil İşçi, “Erken yaşlarda gelişen kalp krizlerinin önemli bir nedeni olan, ‘Ailevi Hiperkolesterolemi’ (Ailevi kolesterol yüksekliği) genetik olarak karaciğerde kolesterolün kandan uzaklaştırılmasını sağlayan mekanizmalardaki eksiklik nedeniyle kan kolesterol düzeylerinin çok yüksek olması hastalığıdır. Çok yüksek kolesterol değerleri; deride, tendonlarda ve en önemlisi damarlarda birikerek erken yaşta ciddi kalp - damar rahatsızlıklarının görülmesine neden olabilir ve erken yaşta kalp krizi geçirmeye yol açabilir” diyor.

30 YAŞA ULAŞAMADAN YAŞAM YİTİRME RİSKİ

Ailevi hiperkolesterolemi genetik bir bozukluk olup, bir kuşaktan diğerine aktarılabiliyor. Hastalığın homozigot ve heterozigot olmak üzere iki formu bulunuyor. Homozigot olarak adlandırılan yani hastalığı hem anne hem de babalarından alanlarda, kalp krizleri 10 yaş öncesi dönemde başlayabildiği için kan kolesterol düzeyleri düşürülmezse bu çocuklar 30 yaşa ulaşamadan hayatlarını kaybedebiliyor. Heterozigot olarak adlandırılan yani hastalığı tek ebeveynden alanlarda (ya anne ya da babadan) ise kalp krizleri 30’lu yaşlardan itibaren görülüyor.

TÜRKİYE’DE ÇOK SIK RASTLANIYOR

Ailesel kolesterol yüksekliğinin ülkemizde çok sık görülen hastalıklardan olduğuna dikkat çeken Dr. Asil İşçi;  “Genetik olmasına rağmen ailesel hiperkolesterolemi ülkemizde çok sık görülen bir hastalık. Kesin sayı bilinmemekle birlikte her 100 - 300 kişiden birinde olduğu tahmin ediliyor ve dünyada yaklaşık 30 milyon kişide bulunduğu düşünülüyor. Tanısı kan kolesterol düzeyleri ve klinik bulgularla konulsa da  genetik testlerin de yardımı oluyor. Tedavide özellikle homozigot formunda erken tanı çok önemli görülüyor. Sorunla mücadelede  çocukluktan itibaren kolesterolün damardan temizlendiği tedavi yöntemleri (lipid aferezi vb) gerekiyor. Son yıllarda yeni çıkan kolesterol düşürücü ilaçların da olumlu sonuçları bulunduğuna dikkat çekiliyor. Kolesterolün kalp-damar hastalıklarına yol açtığının en büyük kanıtının ailevi hiperkolesterolemi hastalığı olduğu belirtiliyor. 

KALP KRİZİ SIRASINDA ALINMASI GEREKEN 8 ÖNLEM!

AMERİKALI BİLİM İNSANLARININ YAYINLADIĞI RAPOR KORKUTTU!

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0