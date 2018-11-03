Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi maçta, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve müdahalelere rağmen kurtarılamayan Koray Şener'in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

Genç taraftarın cenazesi nedeniyle polis, Adli Tıp Kurumu binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şener'in cenazesiyle yakınları da geldi.

Fenerbahçeli taraftar Koray Şener’in eniştesi Güven Gürsan, Şener’in daha önce bir rahatsızlığının bulunmadığını söyledi. Maç öncesinde Şener’in babası Rıfat Şener ile görüştüğünü aktaran Gürsan, şöyle konuştu:

"Babasına geçen hafta boğazının acıdığını söylemiş. Acile götürüyor babası ve burada soğuk algınlığı oluğunu söylüyorlar. Dün sabah ailesiyle kahvaltı yapmış. Daha sonra maça geliyor, babasıyla konuşarak stada girdiğini söylüyor. Telefonunun şarjı az olduğu için babasına telefonunu uçak moduna alacağını söylüyor. Statta her şeyin çok güzel olduğunu söylüyor. Babası en ufak hastalığında hastaneye götürürdü. Statta bir iki bağırdıktan sonra yığılmış. Çok çabuk müdahale etmişler ama hastaneye gittiğinde hayatını kaybetmiş. Dün, bu yaşıma kadar yaşadığım en kötü geceyi yaşadım."

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından, Koray Şener’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’ndaki gasilhaneye götürülecek.

Koray Şener için yarın saat 11.00’de Ülker Stadı'nda tören düzenleneceği, Şener’in cenazesinin İzmit Yarımca’da bulunan Mimar Sinan Camisinde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Yarımca Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Şener, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'den gelmiş, tribünde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Şener'in hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilmişti. İlk yarı boyunca tribünde sessiz bir şekilde oturan Fenerbahçeli taraftarlar devre arasında stadı terk ederek Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmişti.

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