'Genç yetenekler' İş Sanat'ta parlıyor!

İş Sanat’ın, gelecek vadeden yeteneklere destek olmayı amaçlayan Parlayan Yıldızlar konserleri, kariyerinin henüz başındaki müzisyenlerin konser deneyimini artırarak onların uluslararası sahnelere hazırlanmasına katkı sağlıyor.

Konserler, genç müzisyenlere sahne imkânı sunarken, sanatseverlere de geleceğin solistlerini tanıtıyor.

Parlayan Yıldızlar konserleri Özüm Bade Sayan (çello) ve Deniz Ulu (trombon) ile devam etti.

14 Nisan Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenen konserde seyirciler genç yıldızları izleme fırsatı buldu.

Öte yandan Parlayan Yıldızlar’ın 25. sezonu Yağmur Tümer (keman) ve Eymen Mısırlı (piyano) ile son bulacak.

Sezon boyunca süren performansların ardından Meriç Soylu Ödülleri sahiplerini bulacak.

Özüm Bade Sayan

2007 yılında Kocaeli’de dünyaya gelen Özüm Bade Sayan, çello eğitimine 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu’na kabul edilerek Prof. Zaliha Didem Erken’in öğrencisi olarak başladı.

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2021 yılında Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’nde Henri Demarquette ile çalışarak festival kapsamında konser verdi. 2022 yılında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası seçmelerini kazandı ve şef Rengim Gökmen yönetiminde çeşitli konserlerde yer alan Sayan, aynı yıl Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’ne yeniden katılarak Ophelia Galliard ile çalışma fırsatı buldu ve festivalde konser verdi.