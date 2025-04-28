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        Haberler Kültür-Sanat 'Genç yetenekler' İş Sanat'ta parlıyor!

        'Genç yetenekler' İş Sanat'ta parlıyor!

        İş Sanat'ın genç müzisyenlere deneyim sunmak amacıyla sahnesini açtığı Parlayan Yıldızlar konserleri, Özüm Bade Sayan (çello) ve Deniz Ulu (trombon) ile devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 28.04.2025 - 13:03
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        'Genç yetenekler' İş Sanat'ta parlıyor!
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        İş Sanat’ın, gelecek vadeden yeteneklere destek olmayı amaçlayan Parlayan Yıldızlar konserleri, kariyerinin henüz başındaki müzisyenlerin konser deneyimini artırarak onların uluslararası sahnelere hazırlanmasına katkı sağlıyor.

        Konserler, genç müzisyenlere sahne imkânı sunarken, sanatseverlere de geleceğin solistlerini tanıtıyor.

        Parlayan Yıldızlar konserleri Özüm Bade Sayan (çello) ve Deniz Ulu (trombon) ile devam etti.

        14 Nisan Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenen konserde seyirciler genç yıldızları izleme fırsatı buldu.

        Öte yandan Parlayan Yıldızlar’ın 25. sezonu Yağmur Tümer (keman) ve Eymen Mısırlı (piyano) ile son bulacak.

        Sezon boyunca süren performansların ardından Meriç Soylu Ödülleri sahiplerini bulacak.

        Özüm Bade Sayan

        2007 yılında Kocaeli’de dünyaya gelen Özüm Bade Sayan, çello eğitimine 2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu’na kabul edilerek Prof. Zaliha Didem Erken’in öğrencisi olarak başladı.

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        2021 yılında Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’nde Henri Demarquette ile çalışarak festival kapsamında konser verdi. 2022 yılında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası seçmelerini kazandı ve şef Rengim Gökmen yönetiminde çeşitli konserlerde yer alan Sayan, aynı yıl Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali’ne yeniden katılarak Ophelia Galliard ile çalışma fırsatı buldu ve festivalde konser verdi.

        2023 yılında, İzmir Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde Prof. Dr. Ozan Evrim Tunca ile Yoğun Çello Günleri etkinliğinde yer alan Özüm Bade Sayan, 2024 yılında Western Balkan Youth Orchestra (WBYO) Yaz Turnesi seçmelerini kazanarak WBYO ile Balkan ülkelerini kapsayan bir turneye katıldı.

        Genç sanatçı, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitimine devam ediyor.

        Deniz Ulu

        Deniz Ulu 2005 Yılında Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. Müzik eğitimine 7 yaşında abisinin piyano öğretmesi ile başladı. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Doç. Sevginur Kılıç’ın öğrencisi olarak trombon eğitimine başladı.

        2021 Yılında DÇSO bünyesine katıldı. 2023 Yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğrenci Orkestrası Solistlik Seçmelerini kazanarak E. Sachse Trombon Konçertinosu’nu seslendirdi. Eskişehir Senfoni Orkestrası ile çeşitli konserler verdi. Prof. Ünal Solak ve Prof. Guilhem Kusnierek ile çalıştı. Thomas Moore’un ustalık sınıfına katıldı.

        GEÇMİŞ KONSERLER İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA

        Ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz. Geçtiğimiz sezonlarda İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulan Parlayan Yıldızlar’ın konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

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        #Parlayan Yıldızlar
        #İş Sanat
        #Deniz Ulu
        #Özüm Bade Sayan
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