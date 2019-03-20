Genç yıldızlar Millî Reasürans’ta parlayacak

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İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla Millî Reasürans’ta gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisinin bu ayki konukları, genç piyanist Beril Eren ve viyola sanatçısı Fikret Diril oluyor.
1993 yılında doğan ve 2006 yılında piyanoya başlayan Beril Eren, ilk olarak İstanbul Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde Ofelya Aleskerova ile çalıştı. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı’nda Melin Molla ile piyano çalışmalarına devam etti. Aynı yıl “Türk Bestecileri Konseri’nde yer alan Eren, 2012 yılında ‘’Opus Erasmus 2’’ projesi ile Fransa’ya gitmeye hak kazandı ve burada çağdaş müzik dalında orkestra ile iki konser verdi. 2012 yılında Hilary Demske’ın derslerine katılan genç sanatçı halen MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda yüksek lisans eğitimi görüyor. Beril Eren, piyano çalışmalarını Prof. Esin Onay Kanberoğlu ve özel olarak Öğr. Üyesi İris Şentürker ile sürdürüyor.
1999 doğumlu Fikret Diril, 2008 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda, Prof. Dr. Aslı Çivicioğlu ile keman eğitimine başladı. Hocalarının yönlendirmesi ile viyolaya geçmeye karar veren sanatçı, Türkiye Ulusal Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın (TUGFO) üyesi oldu. Prof. Cihat Aşkın'ın kurduğu Aşkın Ensemble Orkestrası’nda da çalışmalarını sürdüren Diril, eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda, Göknil Özkök ile devam ediyor.
Genç müzisyenlerin, 25 Mart Pazartesi akşamı saat 20.30’da Millî Reasürans Konser Salonu’nda gerçekleşecek resitallerini ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.
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