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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, evinde Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti. 69. dakikada Moussa Djitte'nin golüyle kazanan Gençlerbirliği, puanını 8'e yükseltti. Erzurumspor FK ise haftayı 6 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 21:08 Güncelleme: 15.09.2024 - 21:08
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        Gençlerbirliği, tek golle kazandı!
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        Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.

        Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 69. dakikada Moussa Djitte attı.

        Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 8'e yükseltirken, Erzurumspor FK ise 6 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Pendikspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

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