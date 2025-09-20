Habertürk
        Gençlerbirliği: 1 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU (G.Birliği galibiyetle tanıştı)

        Gençlerbirliği: 1 - Eyüpspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent temsilcisi 1-0 kazandı ve bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

        Giriş: 20.09.2025 - 18:58 Güncelleme: 20.09.2025 - 18:58
        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        G.Birliği'ne galibiyeti getiren golü 36. dakikada Franco Tongya kaydetti.

        Bu sonucun ardından Eyüpspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 4 puanda kaldı. Ligde ilk galibiyetini alan Gençlerbirliği ise 3 puana ulaştı.

        Ligin 7. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. Eyüpspor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

