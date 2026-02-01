Habertürk
        Gençlerbirliği: 2 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği, evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Thalisson ve Metehan Mimaroğlu'nun golleriyle iki maçlık galibiyet hasretini bitiren Gençlerbirliği, puanını 22'ye çıkardı. Gaziantep FK ise haftayı 25 puanla tamamladı.

        Giriş: 01.02.2026 - 19:05 Güncelleme: 01.02.2026 - 19:05
        Gençlerbirliği, iki maç sonra kazandı!
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Gençlerbirliği oldu.

        Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 10'da Thalisson ve 77. dakikada Metehan Mimaroğlu atarken, konuk ekibin tek golünü ise 63. dakikada Mohamed Bayo kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte iki maç sonra kazanan Gençlerbirliği, puanını 22'ye yükseltti. Ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Gaziantep FK ise 25 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

