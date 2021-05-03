AHMET ÇAKAR

Galatasaray her zamanki gibi... Çok büyük iştah yok ama kazanıyorlar. Bu Galatasaray için şampiyonluk çok zor diyebiliriz ama bir-iki genç oyuncusu Galatasaray için gelecek demek. İlki Halil Dervişoğlu. Bonservis problemi giderilir mi bilmem ama giderilirse büyük kazanç olur. Attığı gol de büyük bir klas göstergesi. Topu alışı, dönüşü ve şutu. Kolay değil 21 yaşında bir delikanlı yapıyor bunları. Diğeri ise Kerem… Futbolu olgunlaştıkça çabukluğu, tekniği ve oyun zekasıyla çok önemli bir yere gelebilir. Onun haricinde baktığımızda Terim kırgın, bu soğukluk oyunculara da sirayet etmiş.