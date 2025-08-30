Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Gençlerbirliği, M'Baye Niang ile sözleşme imzaladı! - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği, M'Baye Niang ile sözleşme imzaladı!

        Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Senegalli forvet M'Baye Niang'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 17:54 Güncelleme: 30.08.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        M'Baye Niang, Gençlerbirliği'nde!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Senegalli forvet M'Baye Niang'ı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, son olarak Sampdoria forması giyen 30 yaşındaki golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        2023-2024 sezonunda Türkiye'de Adana Demirspor forması giyen M'Baye Niang, ayrıca Caen, Milan, Montpellier, Genoa, Watford, Torino, Rennes, Al Ahli, Bordeaux, Auxerre, Empoli ve Wydad takımlarında da oynadı.

        Senegal Milli Takımı'nda oynadığı 23 maçta 4 gol atan Niang, geçen sezon Sampdoria formasıyla 16 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Borsa İstanbul'dan T+1 adımı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 103. yıl mesajı
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Hepsi çok mutluydu... Görüntüleri çıktı! 4 kişi ölüme böyle gitti!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        Mahkemeden kötü haber... Boğaz'daki lüks balıkçı yıkılıyor!
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Yaren leylek Adem Amca'ya veda etti!
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Miyopi çocuklarda endemiye dönüşüyor
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Profesyonel bisiklet sporcusunun yürek yakan ölümü!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi fikstürü!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        İki yıl üst üste ortaya çıkması tesadüf değil!
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        "Kazanın nedeni ben oldum"
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Kızılderili aileden belgesellik bağ
        Kızılderili aileden belgesellik bağ
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları