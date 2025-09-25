Gençlerbirliği'nde Kayserispor mesaisi

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'a konuk olacak Gençlerbirliği hazırlılarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, ikas Eyüpspor karşısında aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi.

Futbolda iyi başlangıçların her zaman önemli olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Bunu maçtan önce de söylemiştim. Evet, iyi bir başlangıcımız yoktu. Ancak bunun normal olduğunu ilk konuşmamda da zamana ihtiyacımız olduğumuzu söylemiştim. Maç hazırlığımız en iyi şekilde oldu." dedi.

Eyüpspor'un 2 yıldır Süper Lig'de olduğunu hatırlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Onların da kadro kalitesi yüksek. Maçın tabii ki belli bölümlerinde gol pozisyonuna giren takım kimliğindeydik.

Yani istediklerimizi yapabildik. Ön alan baskısını uyguladık. Rakibin tabii ki güçlü yanları var, zaaf yanları var. Biz de iyi çalıştık. Kolay değil. Beş maçın arkasından maça çıkıyorsunuz. Hem oyunu çok iyi oynamak hem de kazanmak herkes ister ama biz yeni takımız.

Şu detayı da vermek istiyorum. Samsunspor maçıyla bu maç arasında 9 tane farklı oyuncu vardı. Bu da söylediğimi destekliyor. Yani, yeni bir takımız.

Yeni kurulan takımlar bu süreci yaşıyor. Bundan zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Moral motivasyon çok değerli. Özgüven çok değerli. Bundan sonraki süreçte bizim için çok daha iyi olacağını umuyorum. Bunun için çalışıyoruz. Bizim için lig yeni başladı diyebilirim."

"Her maçı kazanmak için oynamamız gerekiyor"