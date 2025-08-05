Gençlerbirliği'ne genç orta saha
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, genç oyuncu Dilhan Demir'i renklerine bağladı.
Kulübün açıklamasına göre, Almanya doğumlu orta saha oyuncusu Dilhan Demir ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Futbola Wattensch altyapısında başlayan Dilhan Demir, kariyerinde Almanya'nın Sprockhövel, SC Paderborn II, SV Schermbeck ve Wuppertaler SV takımlarında forma giydi.
