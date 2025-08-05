Habertürk
        Gençlerbirliği'ne genç orta saha - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği'ne genç orta saha

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu Dilhan Demir'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2025 - 21:03 Güncelleme: 05.08.2025 - 21:03
        Gençlerbirliği'ne genç orta saha!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, genç oyuncu Dilhan Demir'i renklerine bağladı.

        Kulübün açıklamasına göre, Almanya doğumlu orta saha oyuncusu Dilhan Demir ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

        Futbola Wattensch altyapısında başlayan Dilhan Demir, kariyerinde Almanya'nın Sprockhövel, SC Paderborn II, SV Schermbeck ve Wuppertaler SV takımlarında forma giydi.

