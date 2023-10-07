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        Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu ertelendi

        Gençlerbirliği Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, salt çoğunluk sağlanamadığı için 14 Ekim Cumartesi gününe alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 14:51 Güncelleme: 07.10.2023 - 14:51
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        Gençlerbirliği'nin genel kurulu ertelendi
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        Gençlerbirliği Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, salt çoğunluk sağlanamadığı için 14 Ekim Cumartesi gününe ertelendi.

        Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki kongrede yeterli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

        Tüzük tadilatının görüşüleceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının, çoğunluk aranmaksızın 14 Ekim Cumartesi günü Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılacağı kaydedildi.

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