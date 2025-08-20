Gençlerbirliği, Sekou Koita'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, CSKA Moskova’da forma giyen Malili forvet oyuncusu Sekou Koita ile anlaştı. Kırmızı-siyahlı ekip, 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Forvet arkası ve on numara pozisyonlarında da görev yapan Sekou Koita, ülkesi Mali’nin AS Bakaridjan takımında futbol serüvenine başladı. Daha sonra USC Kita, Liefering, Wolfsberger AC, Salzburg takımları kadrosunda yer alan Malili 25 yaşındaki oyuncu, son olarak CSKA Moskova forması giydi.