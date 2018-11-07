Erkan Sözeri, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yollarına emin adımlarla devam ettiklerini söyledi. Ligde 31 puanla namağlup lider durumda bulunan başkent temsilcisinin teknik direktörü, "Geride kalan 11 haftada 10 galibiyet, 1 beraberlik, yenilen 2 gol, atılan 18 gol var. Bizim için güzel bir başarı." dedi.

Sözeri, mevcut güzel tabloya karşın temkini elden bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Acı tecrübeler olduğunu bilenlerdeniz. ' Gençlerbirliği bu işi bitirdi.' yorumuna asla katılmıyorum. Futbolun ne derece ciddi bir iş olduğunu bilenlerdeniz. Matematiksel olarak garantileyene kadar hiçbir zaman, 'Bu işi bitirdik.' demeyeceğiz. Futbol öyle acımasız bir oyun ki tam şampiyon oldum derken, şampiyonluğun gittiği maçlar vardır. Bunların futbolda çok örnekleri var." ifadelerini kullandı.

Son haftalarda bazı futbolculardaki performans düşüklüğünü normal karşıladıklarını dile getiren Sözeri, şöyle devam etti:

"Geçen hafta belki en kötü zeminde oynadık. Bu zemin 3 takımı kaldırabilecek durumda değil. Eryaman Stadı bitene kadar bu zeminde oynamak zorundayız. Önemli olan böyle bir zeminde kaybetmemek. İyi giden takımla çok fazla oynamıyoruz. Hep aynı oyuncularla oynadığımız için ister istemez Giresunspor maçında bazı futbolcularımızda düşüş görüldü. Balıkesirspor Baltok maçından sonra milli maç arası bize çok iyi gelecek. Oyuncularımız gerçekten yoruldular. Kupada da kayıpsız devam ediyoruz."

Sürekli olarak, "Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz?" sorusuyla karşılaştıklarını söyleyen Erkan Sözeri, "Takım içindeki sevgi ve saygıya bağlıyoruz. Diyarbekirspor maçında golümüzü atan Cengizhan kardeşimize 37 yaşındaki Selçuk'un sarılışı... Bu fotoğraf her şeyi açıklıyor." diye konuştu.

Sözeri, genç futbolculara da mesaj vererek, "Altyapı oyuncularımızı ilgiyle takip ediyoruz. Hak eden kimse ona formayı veririz. Genç oyuncularımız konusunda hassasız. Ancak onlar da daha hırslı olmalılar, performanslarını yukarı çekmeliler. O zaman formaya aday olurlar." şeklinde görüş belirtti.

Ligde geride kalan maçların 6'sını 1-0 kazanmaları nedeniyle eleştiriler olduğunu aktaran Sözeri, "Gol sayımız biraz daha artabilirdi. Girdiğimiz gol pozisyonlarının sayısı gerçekten hatırı sayılır düzeyde. Bunları değerlendirmede biraz eksik kaldık. Gol sayımızı artırmamız gerekiyor. Bu bir gerçek ancak goller birkaç futbolcuda toplanmıyor. Demek ki takım oyunu oynuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sözeri, başkent temsilcisinin koşu mesafesinin Spor Toto Süper Lig ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çekti.

"MARKA DEĞERİNİ AŞAĞI BİZ İNDİRİYORUZ"

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylarla ilgili soruya Sözeri, şu yanıtı verdi:

"Futbolumuzun marka değerini aşağıya biz indiriyoruz. Dünya derbisi dedik. Belki çok keyifli futbol yoktu ama güzel bir mücadele vardı. Taraftar, ambiyans, güzel bir maç oluyordu. Bunun keyfini çıkartmak yerine hep kaos tarafındayız. Maçtan sonraki saldırılar hoş olmadı. Türk futbolu adına özür dileyip, gerekli cezaları kabullenip, bir daha olmaması için çaba gösterilmeli. Avrupa basınında, 'Rezalet.' başlıkları atıldı. Bunlar hiç hoş değil. Marka değerimizi yükselteceksek, biraz sağduyulu olalım. Çok güzel bir derbiydi ama maçın sonunda her şey berbat oldu. Türk futbolunu kalkındırmak için hepimizin pozitif enerjiye ihtiyacı var."

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