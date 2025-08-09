Diyarbakır'da sahaya çıkan Bakan Bak'tan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Bak, Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Diyarbakır Stadı'nda organize edilen "Gösteri Maçı" programına katıldı.

Program kapsamında statta gerçekleştirilen maçta, Bakan Bak, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, AK Parti İl Başkanı Ömer İler, MHP İl Başkanı Miktat Arslan, vali yardımcıları, belediye başkanları, kaymakamlar, eski futbolcular ve kentteki bazı basın mensupları yer aldı.

AA'nın haberine göre; Bakan Bak, sahaya 21 numaralı forma ile çıktı. Karşılaşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığı takımı Diyarbakır Valiliği takımını 12-6 mağlup etti.

Bak, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır Stadı'nın son durumunu görmek için sahaya geldiklerini belirterek, sezon biter bitmez zemine hibrit çim serildiğini ve şu an zeminin çok iyi durumda olduğunu söyledi.

2025-2026 futbol sezonunun başladığını dile getiren Bak, liglerdeki tüm takımlara başarılar diledi. Diyarbakır Stadı'nın çok güzel olduğunu söyleyen Bak, şunları kaydetti: