Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Galatasaray'a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Galatasaray’ı tebrik ediyoruz. Camiaya ve Türk futboluna hayırlı olsun. Çok güzel bir maç oldu. Okan hocayı, Dursun başkanı ve tüm camiayı tebrik ediyoruz" dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Galatasaray'a tebrik mesajı
DHA

Spor Toto Süper Lig’in 37’nci haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı Gençlik ve Spor Bakanlığı’na getirilen Osman Aşkın Bak ile eski Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu birlikte tribünden takip etti.

Karşılaşmanın ardından Osman Aşkın Bak ile Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Osman Aşkın Bak, “İki bakan arkadaş buraya geldik. Ülkemizin iki güzide takımı Galatasaray ve Fenerbahçe derbisine geldik. Galatasaray’ı tebrik ediyoruz. Camiaya ve Türk futboluna hayırlı olsun. Çok güzel bir maç oldu. Okan hocayı, Dursun başkanı ve tüm camiayı tebrik ediyoruz. Galatasaray’a Şampiyonlar Ligi’nde başarılar diliyoruz, onlar tecrübeli. Okan hoca gerçekten iyi bir iş başardı. Hayırlı olsun” dedi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise “Bakanımız ile birlikte bu önemli maçı birlikte izledik. Tüm Galatasaray camiasını tebrik ediyoruz. Avrupa’da başarılar diliyoruz. Renkli bir lig yaşadık, rekabet dolu bir ligdi. Tüm takımlarımıza, emek verenlere ve spor camiamıza teşekkür ediyoruz. İnşallah nice başarılara” diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Galatasaray bayramı!
Galatasaray, derbide 32 yıl sonra ilki başardı!
FUTBOL 32 yıl sonra tarihi sonuç!
Galatasaray, Fenerbahçe karşısında 9 yıllık seriyi bitirdi!
FUTBOL 9 yıllık seri bitti!
Şampiyon yönetim! Dursun Özbek ilk zaferini kazandı, Erden Timur kadroyu yıldızlarla donattı
FUTBOL Şampiyon yönetim!
Ivan Bebek'ten yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!
FUTBOL Ivan Bebek'ten Fenerbahçe itirafı!
Bodrumspor - Eyüpspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Bodrumspor play-off finalinde!
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 11'leri
FUTBOL İşte derbinin 11'leri
Fenerbahçe'den Galatasaray'a 5 yıldız göndermesi!
FUTBOL Fenerbahçe'den 5 yıldız göndermesi!
Spor yazarları, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi: "Nerede kaldın gün doğumu?"
FUTBOL "Nerede kaldın gün doğumu?"
Şampiyon Galatasaray, sezonu farklı Fenerbahçe galibiyetiyle kapattı
FUTBOL Maç sonunda büyük sevinç

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.