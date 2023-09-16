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        Haberler Yaşam Genel kültür seviyenizi test edecek ilginç bilgiler

        Genel kültür seviyenizi test edecek ilginç bilgiler

        Dünya hakkında belki de daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler genel kültür seviyenizi bir üst seviyeye taşıyacak. Sıradışı gerçeklerden kaç tanesini daha önce duyduğunuzu öğrenebileceğiniz bu bilgiler genel kültür seviyenizi de sınayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 16.09.2023 - 14:57
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        1

        KURŞUN KALEMLE KAÇ KM ÇİZGİ ÇİZİLEBİLİR?

        Ortalama bir kurşunkalem ile 56 km uzunluğunda bir çizgi çizilebilir.

        2

        2080 YILINDA DÜNYA NÜFUSU KAÇ OLUR?

        2080 yılına kadar, dünya nüfusunun 15 milyarı bulması bekleniyor.

        3

        EVİNİZDEKİ TOZ PARÇALARI ASLINDA SİZSİNİZ

        Evinizdeki toz parçaçıklarının çoğu sizden dökülen ölü derilerdir.

        4

        KALÇA KEMİĞİ

        İnsanların kalça kemiği betondan daha sağlamdır.

        5

        ZÜRAFALARIN DİLİ 53 CM'DİR

        Zürafalar yaklaşık 53 cm'lik dilleri ile kendi kulaklarını temizleyebilir.

        6

        KELEBEKLERİN DEĞİL YUSUFÇUKLARIN ÖMRÜ KISADIR

        Yusufçukların ömürleri yaklaşık 24 saattir.

        7

        KAFALARINI ÇEVİRMEDEN ARKALARINI GÖREBİLİRLER

        Yalnızca tavşanlar ve papağanlar kafalarını çevirmeden arkalarını görebilir.

        8

        TİMSAHLAR ASLINDA RENK KÖRÜ

        Dünyanın en tehlikeli vahşi hayvanlarından birisi olan timsahlar aslında renk körüdür.

        9

        GÖZLERİ AÇIK UYURLAR

        Yunuslar gözleri açık uyur.

        10

        SICAK SU DAHA AĞIRDIR

        Sıcak su, soğuk sudan daha ağırdır.

        11

        İKİ BİN YILDIZ GÖRMEK MÜMKÜN

        Açık bir gecede, çıplak gözle iki bin ayrı yıldızı görmek mümkündür.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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