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Genelkurmay Başkanı Güler İdlib'deki komutanlarla görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli birlik komutanlarından brifing aldı. Yaşar Güler, gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı personeli kutladı, başarı dileklerini iletti

14.09.2018 - 18:07 | Güncelleme:

Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile bugün Gaziantep, Kilis, Hatay bölgelerinde bulunan Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarında görevli çeşitli birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Birliklere ait komuta yerlerinde birlik komutanları ve personelle bir araya gelen Güler, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli birlik komutanlarından brifing aldı. Yaşar Güler, komutanlara direktiflerini de verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, denetlemeler sırasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye'nin hak ve menfaatlerini korumak kollamak amacıyla karada, denizde ve havada, vatanın her köşesinde mücadelenin dün olduğu gibi bugün de azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

ASKERLERİ KUTLADI

Gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan TSK tarafından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına, Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdidin kararlılıkla yok edileceğini ifade eden Yaşar Güler, gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı personeli kutladı, başarı dileklerini iletti.

Güler, başta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı olmak üzere tüm harekatların başarıyla yürütülmesinde en büyük pay sahibi olan şehitlere Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan gazilere de acil şifa diledi.

 

 

 

 

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