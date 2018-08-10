General Diaz - Sportivo Luqueno rakamlar

General Diaz ve Sportivo Luqueno, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 00:00. Maç öncesi General Diaz 3 puanla 11. sırada, Sportivo Luqueno 7 puanla 2. sırada bulunuyor. General Diaz son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Sportivo Luqueno, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 256 kodlu maçı oynayanlar; General Diaz galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Sportivo Luqueno galibiyet oranı 2.00.

General Diaz önceki hafta Libertad mücadelesinde 0-2 yenildi.

Sportivo Luqueno, Sol de America karşılaşmaında 0-1 yenildi.

General Diaz, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. General Diaz, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Sportivo Luqueno ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sportivo Luqueno, 5 gol atarken 2 gol yedi.

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