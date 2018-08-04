Genk - St Truiden rakamlar

Genk ve St Truiden, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Belçika 1.Lig A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Genk 3 puanla 2. sırada, St Truiden 1 puanla 10. sırada bulunuyor. Genk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. St Truiden, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 518 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Genk kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.75, St Truiden sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Genk önceki hafta KAA Gent mücadelesinde 1-2 yenildi.

St Truiden ise Club Brugge maçında 0-1 yenildi.

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