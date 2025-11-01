Habertürk
        Haberler Spor Futbol Genoa'da Patrick Vieira dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Genoa'da Patrick Vieira dönemi sona erdi!

        İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, teknik direktör Patrick Vieira ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

        Giriş: 01.11.2025 - 13:27 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:27
        Genoa'da Vieira dönemi sona erdi!
        İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa, teknik direktör Patrick Vieira ile yollarını ayırdı.

        "Patrick Vieira'nın artık A takım teknik direktörü olmadığı" başlığıyla yapılan kulüp açıklamasında, "A Takım teknik direktörlüğü geçici olarak Roberto Murgita'ya, yardımcılığı ise Domenico Criscito'ya emanet edildi." denildi.

        Geçen yıl kasım ayında İtalyan ekibinin başına geçen 49 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine 2013'te Manchester City'nin genç takımında başladı.

        Vieira, sırasıyla New York City, Nice, Crystal Palace ve Strasbourg'da görev yapmıştı.

        Genoa, Serie A'da yaptığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonunda 3 puanla son sırada yer alıyor.

