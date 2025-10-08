George Clooney: Çocuklarımı ABD yerine Fransa'da büyütüyorum

George Clooney, Fransa'da yaşama kararının, çocuklarına ABD'de kaldıklarında sahip olacaklarından daha iyi bir hayat başlangıcı sağlama arzusundan kaynaklandığını söyledi.

Lübnan asıllı İngiliz insan hakları avukatı Amal Clooney'den 8 yaşında Ella ve Alexander adında ikiz çocukları olan 64 yaşındaki ABD'li oyuncu, yeni röportajında, "Fransa'da bir çiftlikte yaşıyoruz. Çocukluğumun büyük bir kısmı çiftlikte geçti ve çocukken çiftlik fikrinden nefret ederdim. Ama şimdi ikizler için durum şu: Tablete bakmıyorlar, anlıyor musunuz? Yetişkinlerle akşam yemeği yiyorlar ve tabaklarını mutfağa götürmek zorundalar" dedi.

Çocukları için, "Çok daha iyi bir hayatları var" ifadesini kullanan ünlü oyuncu, "Çocuklarımızı Los Angeles'ta, Hollywood kültüründe büyütmek konusunda endişeliydim. Hayatta asla adil bir şans bulamayacaklarını düşünüyordum. Fransa'da şöhret umurlarında değil. Paparazzilerden endişe ederek ortalıkta dolaşmalarını istemiyorum. Başkalarının ünlü çocuklarıyla karşılaştırılmalarını istemiyorum" dedi.

Clooney, "Kendimi şanslı hissettiğim tek şey, çok daha yaşlı olmam ve oğlumun benimle karşılaştırılma ihtimalinin çok düşük olması. Çünkü o gerçekten bir şey yapana kadar benim ağzımda diş kalmaz" diye konuştu.