George Clooney ve Annette Bening'den ortak proje

George Clooney ile Annette Bening, yeni bir filmde birlikte rol almaya hazırlanıyor. 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Clooney ile 67 yaşındaki 'Amerikan Güzeli' filminin yıldızı Bening, Amy Bloom'un aynı adlı çok satan anı kitabından uyarlanan yeni film 'In Love'da başrol oynayacak.

Anı kitabında Amy Bloom, eşini, Alzheimer'a yenik düşmeden nasıl kaybettiğini, eşinin hayatına son vermek için birlikte İsviçre'ye seyahat etme kararını ve dul olarak hayata devam etme mücadelesini anlattı. Kitap, Time Dergisi tarafından 'En İyi Kurgu Dışı' kitap seçilirken derginin mutlaka okunması gereken 100 kitap listesine alındı.

REKLAM

Filmin yönetmenliğini Paul Weitz üstlenirken, senaryosunun ortak yazarı, Amy Bloom olacak.

George Clooney, Adam Sandler ve Laura Dern ile birlikte başrol oynadığı yeni filmi 'Jay Kelly' ile kasım ayında sinemalarda olacak. Film, daha sonra dijital platformda gösterilecek.