Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan George Clooney ve Annette Bening'den ortak proje

        George Clooney ve Annette Bening'den ortak proje

        George Clooney ile Annette Bening, anı kitabından uyarlanan dokunaklı bir hikâyenin beyazperdedeki kahramanları olmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 17.10.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı filmde oynayacaklar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        George Clooney ile Annette Bening, yeni bir filmde birlikte rol almaya hazırlanıyor. 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Clooney ile 67 yaşındaki 'Amerikan Güzeli' filminin yıldızı Bening, Amy Bloom'un aynı adlı çok satan anı kitabından uyarlanan yeni film 'In Love'da başrol oynayacak.

        Anı kitabında Amy Bloom, eşini, Alzheimer'a yenik düşmeden nasıl kaybettiğini, eşinin hayatına son vermek için birlikte İsviçre'ye seyahat etme kararını ve dul olarak hayata devam etme mücadelesini anlattı. Kitap, Time Dergisi tarafından 'En İyi Kurgu Dışı' kitap seçilirken derginin mutlaka okunması gereken 100 kitap listesine alındı.

        REKLAM

        Filmin yönetmenliğini Paul Weitz üstlenirken, senaryosunun ortak yazarı, Amy Bloom olacak.

        George Clooney, Adam Sandler ve Laura Dern ile birlikte başrol oynadığı yeni filmi 'Jay Kelly' ile kasım ayında sinemalarda olacak. Film, daha sonra dijital platformda gösterilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #George Clooney
        #film
        #sinema
        #in love
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Nedenini açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Nedenini açıkladı!
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        Memurun fazla mesai ücreti belli oldu
        12 yaşındaki çocuğu öldürdü, çevredekilere ateş açtı!
        12 yaşındaki çocuğu öldürdü, çevredekilere ateş açtı!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu!
        Kurşun yağdıran şüphelilere polisten pusu!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        Kızını boğan anne cinayeti anlattı!
        10 soruda 5G teknolojisi
        10 soruda 5G teknolojisi
        Şahika Ercümen'den Gazze için rekor!
        Şahika Ercümen'den Gazze için rekor!
        Su sorunu nedeniyle havuzlar bu kış boşaltılmayacak!
        Su sorunu nedeniyle havuzlar bu kış boşaltılmayacak!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bungalov faciasında 6 kişi ölmüştü... Şaşırtan savunma!
        Bungalov faciasında 6 kişi ölmüştü... Şaşırtan savunma!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        Avrupa Birliği'nde '2030'a kadar' savaşa hazırlık hedefi
        Sevgilisini öldürmüştü... Mahkemeden haksız tahrik indirimi!
        Sevgilisini öldürmüştü... Mahkemeden haksız tahrik indirimi!
        Altında rekor serisi sürüyor
        Altında rekor serisi sürüyor
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Çalışanlarımız yaşlandı
        Çalışanlarımız yaşlandı
        Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için ABD'de
        Zelenskiy ek hava savunma sistemleri için ABD'de