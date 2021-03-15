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Gerçek Aşk dizisi oyuncuları kimler? Netflix Gerçek Aşk dizisi konusu nedir?

Gerçek Aşk dizisi oyuncuları kimler? Sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Popüler dijital yayın platformu Netflix'te 'Top 10' listesinde yer alan Gerçek Aşk (The One) dizisinin konusu araştırılıyor. Peki, Gerçek Aşk dizisi oyuncuları kimler? Netflix Gerçek Aşk dizisi konusu nedir? İşte detaylar...

Gerçek Aşk dizisi oyuncuları kimler? Netflix Gerçek Aşk dizisi konusu nedir?

Netflix yapımı Gerçek Aşk, 12 Mart 2021'de kullanıcılara sunuldu. Dizinin konusu ve oyuncularını merak eden izleyiciler için Gerçek Aşk oyuncuları ve konusunu derledik. İşte Gerçek Aşk hakkında...

GERÇEK AŞK (THE ONE) DİZİSİ KONUSU

Gerçek Aşk dizisinin hikayesi, ekibin bir parçası olan bir DNA araştırmacısı mükemmel eşi bulmanın bir yolunu keşfettiğinde, tamamen yeni ve cüretkar bir çöpçatanlık hizmeti yarattığında aşk ve yalanların iç içe geçmesiyle ilgilidir. Kurucu ortak ve CEO Rebecca Webb'in büyümesi, DNA tabanlı çöpçatanlık şirketinin başarısının ardından durdurulamaz görünüyor. Ta ki bir cesedin Thames'te bulunmasına kadar.

Gerçek Aşk dizisinin ilk sezonu 39-44 dakika süren 8 bölümden oluşuyor.

John Marrs'ın The One romanından esinlenilerek Howard Overman tarafından ekranlara uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Jeremy Lovering, Catherine Morshead ve Brady Hood oturuyor.

GERÇEK AŞK DİZİSİ 2. SEZON OLACAK MI?

The One'ın yeni sezonu olup olmayacağı ilerleyen haftalarda netlik kazanacak. Yeni sezon onaylanırsa seyirciler, 2022 yılının yaz aylarında sezonun yeni bölümlerini izleyebilecek.

GERÇEK AŞK DİZİSİ OYUNCULARI

Hannah Ware - Rebecca
Dimitri Leonidas - James
Amir El-Masry as Ben
Stephen Campbell Moore - Damian
Wilf Scolding - Ethan
Diarmaid Murtagh - Connor
Lois Chimimba - Hannah
Eric Kofi-Abrefa -Mark
Pallavi Sharda - Megan
Zoë Tapper - Kate
Gregg Chillin - Nick

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