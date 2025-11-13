Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Geri manevra faciası! Babasının kullandığı traktör çarptı! | Son dakika haberleri

        Geri manevra faciası! Babasının kullandığı traktör çarptı!

        Aksaray'da yürekleri dağlayan bir kaza meydana geldi. Olayda, babasının geri manevra yaptığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Hayrunnisa Ünlü, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:41 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:42
        Geri manevra faciası! Minik çocuk hayatını kaybetti!
        Feci olay, dün akşam saatlerinde Eskil ilçesinde meydana geldi. Müstakil evlerinin bahçesinde 33 yaşındaki Muhammed Ünlü’nün kontrolünde geri manevra yapan traktör, aracın arkasındaki 2 yaşındaki Hayrunnisa Ünlü’ye çarptı.

        DHA'nın haberine göre baba Muhammed Ünlü, ağır yaralanan kızı Hayrunnisa'yı Eskil Devlet Hastanesi’ne götürdü.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Küçük çocuk buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan minik Hayrunnisa, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

        GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

        AA'da yer alan habere göre de küçük Hayrunnisa'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Top Yaylası Mezarlığı'nda toprağa verildi.

