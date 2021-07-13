Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim
ABONE OL

GERİ SAYIM BAŞLADI! 2021 KPSS (Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi) sınav tarihleri ne? KPSS ne zaman?

Milyonlarca vatandaşın gündeminde 2021 KPSS sınav tarihleri var. ÖSYM, 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihlerini sene başında ÖSYM sınav takvimiyle paylaşmıştı. Sınava başvuru yapan adaylar sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını ve 2021 KPSS ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte KPSS (Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi) sınav tarihleri

GERİ SAYIM BAŞLADI! 2021 KPSS (Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi) sınav tarihleri ne? KPSS ne zaman?

Başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran'da gerçekleşen KPSS 2021 sınav tarihleri merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, ÖSYM sınav takvimi ile KPSS sınavlarının tarihlerini duyurdu. İşte KPSS A grubu ve Öğretmenlik sınav tarihleri...

2021 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.

2021 KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN BELLİ OLUR?

2021 KPSS başvurusunu tamamlayan adayların merak ettiği sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. 2021 KPSS sınav giriş yerlerinin sınava bir hafta kala belli olması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi yapılacak? - Haberler
GÜNDEM Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi yapılacak?
2021 DGS Sayısal ve sözel kontenjanları belli oldu! 2021 DGS taban puanları ve tavan puanları nedir?
GÜNDEM 2021 DGS taban puanları ve tavan puanları nedir?
İşte tehlike saçan sivrisinek! - Haberler
GÜNDEM Sivrisinek kâbusunda endişe veren açıklama!
2021 TUS 2. Dönem başvuru ücreti ne kadar? TUS başvuruları başladı! İşte TUS 2. Dönem başvuru ekranı..
GÜNDEM 2021 TUS 2. Dönem başvuru ücreti ne kadar?
BÜYÜKŞEN CİNAYETİ SON DAKİKA: Büyükşen çifti cinayetinde 24 kişi gözaltında! - Haberler
GÜNDEM Büyükşen çifti cinayetinde sıcak gelişme!
ELEKTRİK AKIMINA KAPILDILAR! Anne ve kızının feci sonu! - Haberler
GÜNDEM Anne ve kızının feci sonu!
Son dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu: CHP belki de ilk kez bu kadar yoğun çalışıyor
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı tarifi
SON DAKİKA: Doktor cinayetinde mütalaa açıklandı - Haberler
GÜNDEM Doktor cinayetinde mütalaa açıklandı
SON DAKİKA: Gülnur'un katili eski sevgilinin cezası belli oldu - Haberler
GÜNDEM Gülnur'un katili eski sevgilinin cezası belli oldu
Sır cinayet 20 yıl sonra çözüldü! - Haberler
GÜNDEM Sır cinayet 20 yıl sonra çözüldü!