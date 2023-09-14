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        Haberler Gündem Eğitim Germanyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Germanyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Germanyum nedir, nerelerde kullanılır? Germanyum kullanım alanları, özellikleri ve simgesi

        Yer kabuğunda nadir olarak bulunan germanyum elementinin önemi ve kullanım alanları her geçen gün artmaktadır. Elektriksel özellikleri sebebiyle elektronik sektörü için önemli bir role sahip olan element, farklı alanlarda kullanılmaktadır. Germanyum nedir, nerelerde kullanılır? Germanyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 17:12 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:12
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        Germanyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Elmasa benzer kristal bir yapıya sahip olan element; nitrit asit dışında alkali ve asitlerden etkilenmemektedir. Beş izotopu bulunan elementin en yaygın olanı germanyum-74'tür. Kimyasal ve fiziksel özellikleri itibariyle silikona benzer bir yapıya sahiptir. Germanyum nedir? Nerelerde kullanılır? Germanyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Germanyum kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Germanyum Nedir?

        Element; sert, parlak, gri beyaz ve kırılgan bir metaloiddir. 130 yıldır bilinen bu element, 1886 yılında Alman kimyager Clemens Winkler tarafından keşfedilmiştir. Donduğunda veya katılaştığında genişlemektedir; bu özelliğe sahip birkaç elementten biridir. Hem metal hem de metal olmayan özellikler barındırır. Yarı iletkendir. Dünya kabuğunda oldukça nadir bulunan bir element olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstriyel alanda kullanılan germanyumun büyük bir kısmı küçük izlerde bulunduğu sfalerit çinko cevherinin madenciliğinin bir yan ürünüdür.

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        Elementin önemi 1940'lı yıllara kadar bilinmiyordu. 19445 yılından itibaren element önem kazanmaya başlamıştır. 1960'lı yılların sonlarına doğru ise televizyon, radyo, bilgisayar ve ses cihazlarında kullanılmaya başlanmıştır.

        Germanyum Nerelerde Kullanılır?

        Germanyum elementi adına akıllarda kalan soru işaretlerinin birini de kullanıldığı alanlar oluşturmaktadır. Germanyum elementi ve bileşiklerinin kullanıldığı alanlar şunlardır:

        • Kamera ve mikroskop Mercekleri
        • Kızılötesi Kameralar
        • Optik Parçalar ve aletler
        • Transistörlü Aletler
        • Diyotlar
        • Projektörler
        • Floresan lambalar
        • Spektroskoplar
        • Dedektör ve lensler
        • Kemoterapi ve vitamin İlaçları

        Germanyum Simgesi

        Germanyum elementinin simgesi “Ge” harfiyle ifade edilmektedir. Elektriksel özelliklere sahip olduğundan dolayı elektronik sektörü için oldukça önemli bir elementtir. Ayrıca manyetik özelliklerinden dolayı bilekliklerde de kullanımı tercih edilmektedir. Organik formları ise bir takım sağlık sorunlarına karşı kullanılmaktadır. İnorganik formları ise toksik olduğundan dolayı sağlık sektöründe kullanılmamaktadır.

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        Germanyum Sembolü

        “Ge” sembolüyle temsil edilen elementin, toplam üretimi yıllık olarak 135 bin ton dolaylarındadır. Ülkemizdeki germanyum rezerv durumu hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz çünkü bu konu hakkında herhangi bir çalışma yapılmamaktadır.

        Germanyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 4. periyodunun 14. grubunda yer alan elementin atom numarası 32'dir. Elementin adı Almanya anlamını taşıyan "Germania" kelimesinden gelmektedir. Yarı metal olan elementin en geniş kullanım alanını mercekler oluşturmaktadır. Gümüşe az miktarda germanyum elementi eklenerek kararmasının önüne geçilir.

        Germanyum Kullanım Alanları

        Kameralar, fiber optikler ve mikroskoplarda germanyum elementinden yararlanılır. Ayrıca kızılötesi optiklerde de kullanılır. Diğer kullanım alanlarında ise silikon, güneş pilleri ve metal alaşımları için silikonla bir araya getirilerek kullanılmaktadır. Kullanım alanının çoğunluğunu optik sistemler oluşturmaktadır.

        Germanyum Özellikleri

        • Erime noktası 938, kaynama noktası 2833 derecedir.
        • Halojenlerle şiddetli reaksiyonlara girer.
        • Doğada en çok bulunan elementler arasında 36. sırada yer almaktadır.
        • Doğada serbest olarak bulunmaz. Büyük bölümü sülfürlü çinko cevherlerinden sağlanır.
        • Donma noktasının altında katılaştıkça hacmi genişlemektedir.
        • Tuzu kolayca tutuşur; yanıcı özelliğe sahiptir.
        • Elementin bileşikleri bazı bakterilere karşı da etkilidir.
        • Görünür dalga boyları yerine kızılötesi dalga boylarını geçirir.
        • Yer kabuğunda yoğun olarak bulunmadığından dolayı elde edilmesi de bir o kadar zordur.
        • Germanyum oksit optik aletlerin özelliklerini değiştirebilmektedir.
        • Kimyasal davranışları karbon elementine benzerlik gösterir.
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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