Getafe'nin Arda Güler çılgınlığı
Getafe, EURO 2024'te harika performans sergileyen Arda Güler için gemileri yaktı. İşte Real Madrid'deki son dakika gelişmesi
Real Madrid'in 19 yaşındaki yıldız futbolcusu Arda Güler, EURO 2024'te ününe ün kattı. Turnuvayı 1 gol 2 asistle tamamlayan yıldız futbolcu, dev kulüpleri peşinde takmayı başardı.
EURO 2024'ün ardından İtalyan devi AC Milan, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çaldı. Ancak Los Blancos, bu kiralama teklifini teklifi çok düşünmeden jet hızıyla reddetti.
Arda Güler, yoğun geçen 2023-24 sezonu ve EURO 2024'ün ardından şu anda tatilde. 19 yaşındaki süper solak, kız arkadaşı Duru Nayman ile Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor.
İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre Arda Güler için La Liga kulübü Getafe devreye girdi.
İspanyol ekibinin, yıldız futbolcuyu kiralamak istediği aktarıldı.
Daha önceki haberlerde Real Madrid'in, Arda'yı kiralama düşüncesinin olmadığı bildirilmişti. Los Blancos'un, gelen bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.