Geyve nerede? Geyve hangi şehirde, ilde, bölgede?

Köklü tarihi, ünlü ürünleri, ekonomik ve sosyal yapısıyla Sakarya’nın en dikkat çeken ilçelerinden biri olan Geyve, günümüzde hem tarım hem de turizm açısından önemli bir merkezdir. İlçe; dağlık alanları, verimli ovaları ve Marmara’nın iç kısımlarındaki ulaşım avantajı sayesinde bölgesel kalkınmada önemli bir rol üstlenmiştir.

GEYVE HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ BÖLGEDE YER ALIYOR?

“Geyve hangi şehirde?” sorusunun yanıtı; Geyve, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan Sakarya iline bağlı bir ilçedir. Dolayısıyla “Geyve hangi ilde?” sorusunun cevabı Sakarya’dır. “Geyve hangi bölgede?” sorusunun cevabı ise Marmara Bölgesi’dir.

İlçe, Sakarya şehir merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktadır. Doğuda Taraklı, güneyde Bilecik, batıda Pamukova ve kuzeyde ise Adapazarı ile çevrilidir. Özellikle Sakarya Nehri’nin içinden geçtiği Geyve Ovası, ilçeyi tarımsal üretim açısından ayrıcalıklı kılmıştır.

TARİHİ GEÇMİŞ VE KÜLTÜREL DEĞERLER

Geyve’nin geçmişi antik çağlara kadar uzanır. Tarih boyunca Bitinya, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi pek çok medeniyetin etkisi altında kalmıştır. Osmanlı döneminde önemli bir geçiş ve üretim merkezi olmasıyla bilinen Geyve, Cumhuriyet yıllarında da bu önemini korumuştur.

Yöresel mutfak da ilçenin kimliğini temsil eder. Özellikle ayva tatlısı, kiraz reçeli ve doğal ürünlerle hazırlanan yemekler, Geyve mutfağının en öne çıkan unsurlarındandır. Aynı zamanda ilçenin pazarlarında satılan organik ürünler hem yerel halkın hem de dışarıdan gelenlerin ilgisini çeker. TURİZM POTANSİYELİ Her ne kadar Geyve’nin ekonomisi tarıma dayalı olsa da turizm de gelişmektedir. Sakarya Nehri ve Geyve Ovası çevresindeki doğal güzellikler özellikle fotoğrafçılar ve doğa severler için caziptir. Doğal yaşamla iç içe köyler, kırsal turizm açısından fırsatlar sunmaktadır. REKLAM Ayrıca ilçede yer alan tarihi eserler, Osmanlı dönemi mimarisini yakından görmek isteyenler için önemli bir ziyaret nedenidir. Doğal güzellikleri ve tarım ürünleriyle birlikte Geyve, gelecekte daha da gelişecek bir turizm potansiyeline sahiptir. “Geyve nerede? Geyve hangi şehirde, hangi bölgede?” sorularının cevabı kısaca şöyledir: Geyve, Marmara Bölgesi’nde, Sakarya iline bağlı verimli bir tarım ilçesidir. İlçenin hem coğrafi hem de ekonomik önemi, onu Marmara’nın gözde merkezlerinden biri haline getirmiştir.