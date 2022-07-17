Gıda güvenliği için 11 milyar dolar

Gıda güvenliği için 11 milyar dolar

Gıda güvenliği için 11 milyar dolar 0:00 / 0:00

AA

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan'da düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından KİK ülkeleri ve ABD ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, ABD'nin 10 Arap ulusal kalkınma ve finans kuruluşunu bünyesinde barındıran Arap Koordinasyon Grubu'nun bölgesel ve uluslararası gıda güvenliği sorunlarının çözümü için sağlayacağı 10 milyar dolarlık desteği, memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Açıklamada, KİK ülkelerinin de ABD'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kısa ve uzun vadede gıda güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak için bir milyar dolarlık ek destek sağlayacağı yönündeki açıklamasından memnuniyet duyduğu belirtildi.

BIDEN'DAN FİLİSTİN TEŞEKKÜRÜ

Liderlerin hava ve füze savunma sistemleri, deniz güvenliği ve erken uyarı sistemleri konularında bilgi alışverişinde bulunarak entegrasyonun sağlanması konularını değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, KİK ve ABD arasında savunma koordinasyonunu geliştiren Ortak Görev Gücü 153 ve 59'un kurulmasının memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın KİK ülkeleri tarafından Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere hizmet sağlayan Doğu Kudüs Hastane Ağı'nı desteklemek için yapılan 100 milyon dolarlık bağıştan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.